В Азербайджане за гражданскими дронами установят контроль, будут проводиться проверки

На заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса был рассмотрен проект поправок в закон «Об авиации», предусматривающий усиление контроля за гражданскими беспилотными летательными аппаратами (дронами).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на АПА.

Согласно законопроекту, автономным беспилотным летательным аппаратом будет считаться гражданское автономное транспортное средство, которое осуществляет полет посредством автоматизированной системы управления без прямого или постоянного вмешательства человека в процесс управления.

Оператором автономного дрона будет являться лицо, имеющее соответствующее свидетельство, которое программирует маршрут полета аппарата до вылета и обеспечивает функционирование автоматизированной системы управления.

Кроме того, дистанционный центр управления будет определяться как пункт управления, из которого удаленно обеспечивается работа автоматизированной системы управления автономного беспилотного летательного аппарата.

Эксплуатация данных летательных аппаратов будет осуществляться на основании регистрационного сертификата, сертификата эксплуатанта (и разрешения на операции), выдаваемых соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с настоящим Законом и другими нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики.

Автономный беспилотный летательный аппарат сможет выполнять полеты только в географических зонах, определяемых соответствующим органом исполнительной власти, на основании критериев, утвержденных этим же органом.

Проектирование и производство автономного беспилотного летательного аппарата должны соответствовать следующим требованиям:

- обеспечивать устойчивость, соразмерную рискам, которые могут возникнуть в любых условиях полета, и соответствовать требованиям кибербезопасности;

- быть способным к безопасному управлению и маневрированию в любых условиях эксплуатации, в том числе при отказе одной или нескольких систем;

- его двигатели, пропеллеры и другие компоненты должны сохранять работоспособность во всех эксплуатационных условиях, а также снижать риски, которые могут возникнуть при любых неисправностях для безопасности третьих лиц на земле и других пользователей воздушного пространства.

- обеспечивать управление любыми ситуациями и чрезвычайными обстоятельствами (инцидентами), при которых возможно возникновение риска для безопасности полетов, а также гарантировать сохранность имущества.

Физические и юридические лица, включая филиалы и представительства иностранных юридических лиц, для осуществления деятельности в качестве оператора должны получить сертификат в порядке, установленном законом «О транспорте».

Оператор автономного беспилотного летательного аппарата обязан:

- контролировать работу автоматизированной системы управления при эксплуатации автономного беспилотного летательного аппарата;

- в случае угрозы безопасности эксплуатации из-за погодных условий, выхода аппарата за пределы установленных географических зон, внешнего вмешательства в автоматизированную систему управления, неисправностей или чрезвычайных ситуаций (инцидентов) оперативно вмешиваться в работу системы в соответствии с ее предупреждениями, включая подачу команд на остановку движения;

- обеспечивать хранение и защиту данных, относящихся к использованию автономного беспилотного летательного аппарата, за последние 6 (шесть) месяцев;

- обеспечивать передачу данных автоматизированной системы управления в режиме реального времени в соответствующую информационную систему органа (учреждения), определенного уполномоченным органом исполнительной власти, а также получать через данную систему актуальную информацию о географических зонах и связанных с ними ограничениях, отображаемую на интерактивной карте;

- в случае авиационного происшествия или инцидента с участием автономного беспилотного летательного аппарата незамедлительно сообщать об этом в соответствующий уполномоченный орган для информирования государственных органов;

- соблюдать инструкции производителя и эксплуатационные ограничения, связанные с географическими зонами;

- при возникновении угрозы для других воздушных судов, людей, животных, окружающей среды или имущества немедленно прекращать операцию.

Если оператором автономного беспилотного летательного аппарата является физическое лицо — он сам, если юридическое лицо — его сотрудники, осуществляющие контроль за автоматизированной системой управления автономными транспортными средствами, а также сама автоматизированная система управления и центр дистанционного управления должны соответствовать требованиям, указанным в законе «О транспорте».

Собственник (владелец) или эксплуатант автономного беспилотного летательного аппарата обязан обеспечивать его содержание в состоянии, соответствующем техническим и программным требованиям производителя, привлекать оператора, имеющего соответствующий сертификат, к управлению автономным летательным аппаратом, а также обеспечивать получение от производителя эксплуатационных правил и процедур вмешательства (остановки работы) при неисправностях и чрезвычайных ситуациях.

Собственник (владелец) или эксплуатант автономного беспилотного летательного аппарата, либо оператор, привлеченный на основании гражданско-правового договора, создает центр дистанционного управления (за исключением случаев, когда эксплуатация осуществляется вне такого центра), а также обеспечивает регулярное обновление программного обеспечения центра, его кибербезопасность и проведение аудита безопасности.

Полеты автономных беспилотных летательных аппаратов на территории воздушного пространства Азербайджанской Республики допускаются только с разрешения центра управления и координации полетов беспилотных летательных аппаратов, осуществляющего планирование и координацию использования воздушного пространства, организацию воздушного движения и контроль в районах, где ответственность за организацию воздушного движения возложена на Азербайджанскую Республику.

Эксплуатация автономных беспилотных летательных аппаратов должна осуществляться в соответствии с условиями и ограничениями географических зон.

В контролируемом воздушном пространстве и в районе аэродрома операции автономных беспилотных летательных аппаратов осуществляются только с разрешения центра управления и координации полетов беспилотных летательных аппаратов. Для получения такого разрешения оператор должен не менее чем за 3 часа до начала операции направить на электронный адрес, определенный центром, следующие сведения и документы:

- наименование эксплуатанта;

- номер регистрационного сертификата используемого автономного беспилотного летательного аппарата;

- время начала и окончания операции;

- характер операции;

- копию сертификата эксплуатанта и разрешения на операции.

Центр управления и координации полетов беспилотных летательных аппаратов после получения информации и документов принимает решение о выдаче разрешения или отказе в течение не более 3 (трех) часов и уведомляет заявителя по электронной почте.

Центр отказывает в выдаче разрешения в следующих случаях:

- при предоставлении недостоверных сведений и документов;

- при невозможности выполнения полета из-за погодных условий;

- при наличии ограничений на полеты в соответствующих географических зонах.

Согласно проекту, контроль за выполнением положений данного закона осуществляется органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Указанный орган осуществляет надзор за соблюдением требований закона эксплуатантами, получившими сертификат и разрешение на операции, в порядке, установленном законом «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей» (в отношении субъектов предпринимательства) и другими нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики.

Контроль за гражданским оборотом автономных беспилотных летательных аппаратов будет осуществляться в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О перечне предметов, которые могут принадлежать отдельным участникам гражданского оборота и допускаются к обороту на основании специального разрешения (ограниченно оборотоспособные вещи)» и другими нормативно-правовыми актами.