МИД РФ: Россия не намерена оплачивать последствия шагов Армении к евроинтеграции

Россия не собирается оплачивать последствия шагов Армении в сторону евроинтеграции.

Об этом, отвечая на вопрос ТАСС на полях ПМЭФ, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Вопрос о том, куда идет Армения и с кем она будет дальше выстраивать свое политическое будущее, государственное будущее, - это законный вопрос. Конечно же, мы не намерены за счет тех бесспорных бонусов, преференций, которые Армения имеет от членства в Евразийском экономическом союзе, оплачивать движение Армении в сторону Европейского союза», - указал замминистра.