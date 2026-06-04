DFC одобрил создание армяно-американской TRIPP Development Company в рамках пакета инвестиций на $2,5 млрд

Совет директоров американской финансовой корпорации международного развития (DFC, U.S. International Development Finance Corporation) одобрил ряд новых стратегических инвестиций, включая создание компании TRIPP Development Company, совместной инициативы Армении и США, направленной на поддержку торговли, транспорта, экономического развития и региональной взаимосвязи.

Инициатива будет поддерживать реализацию ключевых инфраструктурных проектов, включая развитие железных дорог, автомагистралей, трубопроводов, волоконно-оптических сетей и другой критически важной инфраструктуры.

Совет одобрил новый пакет стратегических инвестиций в размере 2,5 миллиарда долларов США для развития инфраструктуры, энергетики и обеспечения безопасности цепочек поставок, включая создание компании TRIPP Development Company.

«Создание компании TRIPP Development Company, совместного предприятия США и Армении, будет способствовать развитию торговли, транспорта и экономики, а также улучшению международной, межгосударственной и внутригосударственной транспортной инфраструктуры. Эта инициатива основана на мирной декларации, подписанной между Арменией и Азербайджаном, и на подписании рамочного соглашения «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию», направленного на поддержку ключевых инфраструктурных проектов, включая железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, волоконно-оптические кабели и многое другое», — говорится в сообщении американской финансовой корпорации международного развития.

Армения и США подписали рамочное соглашение TRIPP дистанционно 4 июня. Соглашение с армянской стороны подписал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, а с американской — госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Интерфакс