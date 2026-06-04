Хребет среднего коридора: БТК становится главным транспортным активом Азербайджана

За последние несколько лет мировая логистика переживает одну из самых масштабных трансформаций. Геополитические кризисы, нарушение традиционных цепочек поставок, санкционные ограничения и растущая конкуренция между транспортными маршрутами заставили государства и международный бизнес по-новому взглянуть на карту Евразии.

В этих условиях особое значение приобрел Средний коридор — транспортный маршрут, соединяющий Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу через Каспийское море.

То, что еще десять лет назад воспринималось как перспективный инфраструктурный проект, сегодня превращается в один из ключевых элементов глобальной торговли. И в центре этой новой геоэкономической реальности находится Азербайджан — государство, которое задолго до нынешних изменений увидело стратегический потенциал своего географического положения и сумело превратить его в мощный инструмент национального развития.

Одним из важнейших элементов этой стратегии стала железная дорога Баку–Тбилиси–Карс. Ее значение давно вышло за рамки обычного транспортного проекта. Сегодня БТК является не только связующим звеном между Азией и Европой, но и символом новой роли Азербайджана как одного из ключевых транспортно-логистических центров Евразии.

Проект называли историческим с самого начала реализации в 2017 году. Однако в тот момент мало кто мог предположить, насколько стремительно изменится мировая логистика и насколько востребованным окажется этот маршрут спустя несколько лет. Важно понимать, что запуск БТК не был разовой инфраструктурной акцией. Азербайджан изначально рассматривал проект как долгосрочную стратегическую инвестицию в будущее региона. Именно поэтому после открытия магистрали работа над ее развитием не прекратилась.

Особенно показательно, что Баку взял на себя значительную часть финансовой ответственности за реализацию проекта. Строительство грузинского участка железной дороги финансировалось за счет азербайджанского кредита в размере 775 миллионов долларов. Благодаря этим средствам был реализован один из наиболее сложных этапов строительства, что позволило соединить транспортные системы Азербайджана, Грузии и Турции в единый механизм.

Однако настоящий масштаб стратегического мышления Азербайджана стал очевиден уже после запуска коридора. В отличие от многих международных инфраструктурных проектов, которые после ввода в эксплуатацию начинают сталкиваться с дефицитом инвестиций, Баку продолжил вкладывать средства в модернизацию и расширение возможностей БТК.

В 2024 году по инициативе Азербайджана стартовал масштабный проект модернизации 184-километрового участка железной дороги, проходящего по территории Грузии. Проект охватил пять этапов работ и фактически стал крупнейшим обновлением линии с момента ее запуска.

Были модернизированы 13 железнодорожных станций, реконструированы 55 мостов, обновлены 8 тяговых подстанций и более 320 различных зданий и инженерных сооружений. Одновременно осуществлялось строительство новой железнодорожной линии протяженностью свыше 30 километров, а также реконструкция более 153 километров существующей инфраструктуры.

Результаты этой работы оказались впечатляющими. Если ранее пропускная способность БТК составляла около одного миллиона тонн грузов в год, то после завершения модернизации она увеличилась в пять раз и достигла пяти миллионов тонн ежегодно.

Это не просто технический показатель. За каждой дополнительной тонной грузов стоят новые экономические возможности, рост транзитных доходов, укрепление международных позиций страны и расширение транспортной привлекательности всего региона.

Не случайно министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на официальной церемонии открытия железной дороги БТК заявил, что проделанная работа была не обычным ремонтом, а целенаправленным и стратегическим решением, принятым для того, чтобы превратить БТК в настоящий хребет Среднего коридора.

Особую символичность приобрела состоявшаяся в Ахалкалаки официальная церемония ввода модернизированной линии в эксплуатацию. В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Грузии и Турции, руководители железнодорожных администраций и портовых структур трех стран. Фактически это стало подтверждением того, что БТК вступает в новый этап развития.

«Железнодорожная линия Баку – Тбилиси – Карс еще больше сближает Европу и Азию, повышая стратегическое значение нашего региона в глобальной торговой и логистической сети. С полным вводом маршрута в эксплуатацию пропускная способность железнодорожной линии достигнет 5 миллионов тонн в год, что значительно расширит транзитные возможности региона и укрепит конкурентоспособность Среднего коридора», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на официальной церемонии открытия БТК.

Незадолго до этого в Баку в присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе был подписан протокол, подтверждающий завершение работ по реабилитации участка Марабда–Карцахи. Тем самым была поставлена точка в одном из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет на Южном Кавказе.

Значение БТК становится особенно очевидным на фоне растущего интереса к Среднему коридору со стороны международных игроков. Сегодня этот маршрут рассматривается как наиболее перспективная альтернатива традиционным путям перевозки грузов между Китаем и Европой.

Для стран Центральной Азии Средний коридор открывает прямой доступ к европейским рынкам. Для государств Европейского союза он становится важным инструментом диверсификации торговых маршрутов. Для Китая — дополнительной возможностью обеспечить устойчивость поставок в западном направлении.

В этой системе Азербайджан выступает не просто как транзитная территория. Страна постепенно превращается в ключевой узел, без которого полноценное функционирование маршрута становится невозможным.

Особую роль здесь играет Бакинский международный морской торговый порт в Аляте. Именно он обеспечивает соединение железнодорожной инфраструктуры Южного Кавказа с транспортной системой государств Центральной Азии через Каспийское море.

Сегодня Алят уже давно перестал быть просто портом. Он становится полноценным мультимодальным логистическим центром международного масштаба. Здесь концентрируются грузовые потоки из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Китая, которые затем направляются по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс в сторону Турции и Европы.

Не менее важным фактором является создание в Аляте свободной экономической зоны. Этот проект позволяет объединить транспортную инфраструктуру с промышленным производством, логистическими услугами и инвестиционной деятельностью. По сути, Азербайджан формирует новую экономическую экосистему, способную стать одним из крупнейших центров деловой активности в регионе.

Все это позволяет говорить о том, что БТК и Бакинский порт необходимо рассматривать как части единой стратегии. Вместе они формируют транспортный каркас Среднего коридора и обеспечивают Азербайджану уникальные конкурентные преимущества.

При этом речь идет не только об экономике. Современная транспортная инфраструктура неизбежно усиливает и политические позиции государства. Чем выше значение страны для международной торговли, тем больше ее влияние на региональные процессы и тем выше заинтересованность партнеров в стабильности и развитии сотрудничества.

Именно поэтому развитие БТК и Среднего коридора следует рассматривать как один из наиболее успешных внешнеполитических и экономических проектов Азербайджана последних десятилетий. Он укрепляет связи между Азербайджаном, Турцией, Грузией и странами Центральной Азии, способствует расширению сотрудничества с Европейским союзом и создает основу для долгосрочного роста национальной экономики.

На фоне продолжающейся трансформации мировой логистики значение Среднего коридора будет только возрастать. Расширение грузопотоков между Азией и Европой, развитие цифровых транспортных решений, увеличение контейнерных перевозок и растущая потребность в надежных маршрутах делают этот проект одним из наиболее перспективных в Евразии.

Сегодня уже очевидно, что Баку–Тбилиси–Карс стал гораздо большим, чем просто железная дорога. Это результат стратегического видения Азербайджана, пример успешной региональной кооперации и один из важнейших инструментов укрепления национальной мощи страны.

Фактически речь идет о создании новой геоэкономической реальности, в которой Азербайджан выступает не периферийным участником международных процессов, а одним из их архитекторов. И чем активнее развивается Средний коридор, тем прочнее становится статус Азербайджана как ключевого транспортного, экономического и политического центра всего региона.