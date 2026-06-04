CNN: США и Иран не могут договориться о компенсации ущерба от ударов

Вопрос компенсации урона от американских ударов остался ключевым пунктом, по которому Вашингтон и Тегеран не могут прийти к соглашению в переговорах об урегулировании, утверждает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

«Одним из ключевых моментов, остающихся камнем преткновения в переговорах между США и Ираном, является денежная компенсация», — говорится в публикации.

Как рассказал телеканалу неназванный чиновник, Иран донес до посредников, что страна хочет получить компенсацию, как только будет подписано соглашение с США, а не через какое-то время.

В то же время в Вашингтоне обеспокоены тем, что разморозка части средств Ирана на ранней стадии завершения конфликта может ослабить или упразднить «ключевой рычаг давления Вашингтона на Тегеран».

Более того, как утверждают источники телеканала, президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что не будет подписывать сделку, по которой Штаты сразу напрямую предоставят деньги Ирану.

«Также стороны обсуждали вопрос об инвестиционном фонде для Ирана, через который выделили бы миллиарды долларов на реконструкцию, как только Вашингтон и Тегеран достигнут окончательного соглашения», — пишет телеканал со ссылкой на источники.