ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевиков в районе крепости Бофор

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры атаки и ликвидации боевиков во время наступления израильских сил в районе крепости Бофор с применением авиации и танковых подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«В ходе штурма хребта в непосредственной близости от крепости Бофор силы ЦАХАЛ обнаружили двух вооруженных боевиков примерно в 150 метрах от своих позиций. В результате быстрого замыкания оперативного цикла (своевременного поражения цели) танк бригадной группы «Голани» нанес удар по боевикам, после чего операторы БПЛА военно-воздушных сил атаковали и ликвидировали их», — говорится в сообщении.

Ранее армия обороны Израиля сообщала о захвате крепости Бофор на юге Ливана.

В армии отмечают, что Бофор — это не просто топографическая точка, а стратегический объект. Крепость крестоносцев, расположенная на высоком хребте у реки Литани, доминирует над местностью напротив Галилейского выступа. Она считается одной из ключевых и символически значимых позиций, контроль над которой обеспечивает широкий обзор территории и позволяет отслеживать потенциальные угрозы северным районам Израиля

Читайте по теме:

Израиль поднял флаг над Бофортом: новый виток конфликта на границе