Урсула фон дер Ляйен: ЕС окажет помощь Армении на сумму более 50 млн евро

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готовит пакет поддержки для Армении на фоне российских ограничений в отношении армянской продукции.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом было опубликовано на сайте Европейской комиссии.Фон дер Ляйен отметила, что обсуждались последние ограничения, введенные Россией в отношении Армении.

«Это не что иное, как экономическое принуждение, и это неприемлемо. Вводя экспортные ограничения на армянскую продукцию, Москва использует экономические отношения для политического давления», — отметила председатель Европейской комиссии.

По ее словам, Европа хорошо осведомлена о такой практике и поэтому решительно поддерживает Армению. «Мы прекрасно осведомлены об этой практике. Именно поэтому Европа твердо поддерживает Армению», — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, Европейский союз готовит специальный пакет поддержки для Армении. «Он включает в себя немедленную финансовую поддержку в размере более 50 миллионов евро. За этим последуют новые меры», — сказала она. Председатель Европейской комиссии добавила, что ЕС также принимает меры для облегчения торговли некоторыми армянскими товарами, особенно сельскохозяйственной и пищевой продукцией.

Она отметила, что поддержка будет оказана и секторам, пострадавшим от российских ограничений, в частности, цветоводству. «Россия недавно ограничила импорт цветов из Армении на основании сомнительных обвинений. Завтра в Латвию прибудет партия из 10 000 цветов, а за ней последуют новые поставки», — сказала фон дер Лейен. По ее словам, Европейский союз также продолжит углублять деловые связи с Арменией, продолжая выполнять соглашения, достигнутые на недавнем саммите в Ереване.

Фон дер Лейен напомнила, что с 2024 года поддержка ЕС в рамках Программы устойчивости и роста уже помогла примерно 7000 предприятиям в Армении и способствовала созданию более 20 000 рабочих мест. «Армения — это место, где сходятся таланты, инновации и возможности. Это важное направление для европейского бизнеса», — отметила она. Председатель Европейской комиссии также подтвердила приверженность Европы реализации амбициозного «Партнерства в области транспортной инфраструктуры», согласованного на саммите Армения-ЕС.

По ее словам, недавнее возобновление торговых путей с Турцией, включая запуск железнодорожного сообщения через Грузию и Турцию, является важным шагом вперед. «Армения имеет потенциал стать стратегическим центром, соединяющим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию», — заявила фон дер Лейен.

Она подчеркнула, что Европейский союз готов поддержать развитие инфраструктуры и модернизацию пограничных переходов по мере восстановления региональных связей.

По словам фон дер Лейен, продвижение этих приоритетов продолжится на министерской встрече в рамках Платформы по транспортной инфраструктуре, которая состоится 23 июня. Для обеспечения эффективной координации стороны договорились о создании совместной рабочей группы Армения-ЕС, которая будет контролировать реализацию вышеупомянутых инициатив и будущие мероприятия.