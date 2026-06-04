Азербайджанец назначен на высокий пост в Вооруженных силах Украины
Гюндуз Мамедов назначен заместителем начальника Военной правоохранительной службы Вооруженных сил Украины.
Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Михайло Федоров.
Гюндуз Мамедов родом из Гянджи. Долгое время работал в органах прокуратуры Украины. С июля 2014 года занимал должность прокурора Одессы, с декабря 2015 года был заместителем прокурора Одесской области.
В августе 2016 года был назначен прокурором Автономной Республики Крым, а в 2019–2021 годах занимал должность заместителя Генерального прокурора Украины.
Источник: Report
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