ЕС готовит меры поддержки Армении на фоне ограничений со стороны России

Европейский союз окажет дополнительную поддержку Армении на фоне запрета и ограничений со стороны РФ на ввоз в Россию некоторых армянских продуктов.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе встречи с армянскими экспортерами посол Европейского союза в Армении Василис Марагос заявил, что 4 июня ожидаются важные встречи и телефонные разговоры, после которых будут объявлены дополнительные меры поддержки Армении.

«Сегодня состоятся важные встречи, будут телефонные разговоры, в том числе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего мы объявим о конкретных дополнительных мерах поддержки Армении», — сказал Марагос.

Посол отметил, что цель встречи с армянскими экспортерами и бизнесменами — выслушать их предложения о том, как Европейский союз может поддержать их в диверсификации экспортных рынков.

Посол напомнил, что Европейский союз реализовал многочисленные программы поддержки частного сектора Армении. «Армянские бизнесмены входят в число самых успешных не только здесь, в Армении, но и во всем мире. Это действительно важная отправная точка, но сейчас мы хотим узнать ваше мнение о текущих вызовах. Главная цель этой встречи — услышать ваши мнения, узнать о ваших ожиданиях. Мы здесь не для того, чтобы заменить правительство, позвольте мне это четко подчеркнуть. И мы не делаем ничего нового, потому что мы продолжаем то, что уже начали вместе», — сказал посол ЕС в Армении.

В последнее время Россия периодически вводит ограничения на ввоз армянских товаров. В частности, Россия запретила ввоз армянских цветов, минеральной воды «Джермук», некоторых алкогольных напитков и рыбной продукции. Ограничения были введены и на фрукты и овощи.