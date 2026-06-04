Погода на пятницу: в Азербайджане ожидается до 32° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 5 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах возможен туман. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем — 24-29° тепла. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 60–65% ночью и 45–50% днем.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах временами возможны осадки. Местами они могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем — 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 15-19°, местами 21-25° тепла.