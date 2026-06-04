Мерц назвал провал Германии на выборах в Совбез ООН неудачей
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неудачей итоги голосования, по результатам которого Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы, сообщает Reuters.
По итогам голосования Австрия и Португалия заняли два места от западноевропейской группы, а также были избраны Зимбабве и Тринидад и Тобаго. Германия, претендовавшая на одно из мест, не прошла отбор.
Мерц заявил, что Берлин продолжит оставаться надежным сторонником международной системы и многостороннего сотрудничества.
«Мы подавали заявку с твердой убежденностью. Мы не достигли нашей цели. Этот результат не меняет задач, стоящих перед нами в Организации Объединенных Наций. Германия остается надежной опорой многосторонней системы», — говорится в его заявлении.
Канцлер также поздравил Австрию и Португалию, отметив тесное партнерство стран и общую ответственность в рамках ООН.
В то же время представители оппозиционной партии «Зеленые» назвали результат «позорным поражением», возложив ответственность на руководство правительства и министерство иностранных дел. По их мнению, Берлину не удалось представить современную и убедительную концепцию своей кандидатуры.