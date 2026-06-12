Шахмар Мовсумов: Успех аграрной Госпрограммы зависит от совместных усилий государства и бизнеса

Основные результаты новой Государственной программы в аграрной сфере будут формироваться именно на местах.

Такие цели, как повышение урожайности, закладка новых садов, внедрение современных оросительных систем, улучшение породного состава в животноводстве, создание перерабатывающих предприятий, расширение возможностей хранения и логистики, могут быть реализованы только в результате совместных усилий не только государственных структур, но и фермеров, предпринимателей и инвесторов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в ходе своего выступления на проходящем в Гёйгёле региональном совещании, посвященном презентации новой Государственной программы в аграрной сфере, заявил помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что главная цель регионального совещания заключается в совместном обсуждении целей и задач, предусмотренных в Государственной программе, заслушивании мнений и предложений фермеров и предпринимателей, оценке текущей ситуации на местах и уточнении предстоящих задач, связанных с исполнением программы.