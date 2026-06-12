Mehr: меморандум об урегулировании конфликта между Ираном и США состоит из 14 пунктов

Меморандум об урегулировании конфликта между Ираном и США состоит из 14 пунктов, сообщает агентство Mehr.

По его данным, меморандум между Ираном и США подразумевает снятие морской блокады в течение 30 дней и вывод американских сил из приграничных с Ираном зон.

США и их союзники, согласно соглашению с Тегераном, должны будут представить планы по восстановлению Ирана на сумму не менее $300 млрд, утверждает агентство.