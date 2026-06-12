В некоторых местах идут ливни - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на 11:00 12 июня в некоторых районах Азербайджана сохраняются осадки.

В отдельных местах идут ливни с грозами.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Кишчае (Шеки) составило 27 мм, на Шахдаге - 20 мм, в Дашкесане - 14 мм, Сарыбаше (Гах) - 13 мм, Гёйгёле, Гедабее - 10 мм, Огузе - 8 мм, Халтане - 7 мм, Гяндже - 6 мм, Зардабе, Габале, Товузе, Агстафе - 5 мм, Шамахы, Нафталане - 4 мм, Барде - 3 мм, Гёранбое, Евлахе, Гёйчае, Кюрдамире, Агдаме, Загатале - 2 мм, Шамкире, Балакене, Гобустане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Хыналыге, Хызы, Исмайыллы, Тертере, Мингячевире, Сабирабаде - 1 мм.

