 Помощник Президента: В 2015-2025 годах в оборот введено 169 тысяч гектаров неиспользуемых земель | 1news.az | Новости
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Помощник Президента: В 2015-2025 годах в оборот введено 169 тысяч гектаров неиспользуемых земель

First News Media11:28 - Сегодня
Помощник Президента: В 2015-2025 годах в оборот введено 169 тысяч гектаров неиспользуемых земель

В 2015-2025 годах под непосредственным руководством и личным контролем Президента Ильхама Алиева в стране были проведены революционные реформы, связанные с развитием аграрного сектора.

За этот период были приняты государственные программы по развитию виноградарства, чаеводства, рисоводства, цитрусового плодоводства, фундуководства, табаководства, шелководства и хлопководства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов в ходе своего выступления в Исмаиллы на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому району, проходящем в рамках «Государственной программы развития сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы».

По его словам, в указанный период государственная поддержка аграрного сектора была расширена. В результате принятых мер значительно вырос производственный и экспортный потенциал в таких традиционных отраслях, как хлопководство, табаководство, виноградарство и виноделие, а также улучшился уровень самообеспечения по ряду основных продуктов. В частности, достигнут стопроцентный уровень самообеспечения по фруктам, овощам и яйцам, а также зафиксирована положительная динамика в показателях самообеспечения мясом, молоком, рыбой и картофелем.

Х.Ахадов сообщил, что для обеспечения пашен поливной водой был реализован ряд крупных проектов: расширено внедрение современных оросительных систем, построены крупные водохранилища, реконструированы оросительные каналы, и этот процесс продолжается в настоящее время.

«Проделана огромная работа в направлении оснащения сельскохозяйственной сферы техникой, парк которой обновлен практически полностью. Проводимые в нашей стране реформы обусловили необходимость вовлечения в оборот дополнительных земельных участков. В соответствии с поручениями Президента страны в сельскохозяйственный оборот было возвращено 169,1 тысячи гектаров земель, которые ранее были приобретены в собственность или взяты в долгосрочную аренду отдельными лицами, но были выведены из оборота и абсолютно не использовались. Также по поручению главы государства в 32 районах создано 52 агропарка. Создание агропарков, еще шире стимулируя развитие предпринимательства, приобрело особое значение в производстве конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, в том числе в устранении импортозависимости по некоторым видам сельхозпродукции и повышении уровня занятости населения», — отметил Халид Ахадов.

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