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В летний сезон расширилась маршрутная сеть авиарейсов из Баку 

Феликс Вишневецкий11:07 - Сегодня
В летний сезон расширилась маршрутная сеть авиарейсов из Баку 

С началом летнего сезона вопросы планирования путешествий становятся особенно актуальными. 

В настоящее время из Международного аэропорта Гейдар Алиев регулярные рейсы по различным направлениям мира выполняют около 40 авиакомпаний - AZAL, Turkish Airlines, Lufthansa, LOT Polish Airlines, Air Astana, Wizz Air, Pegasus Airlines, AJet, Centrum Air, China Southern и другие международные перевозчики предлагают пассажирам широкую маршрутную сеть, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В летний период наибольшим спросом традиционно пользуются курортные города Турции и популярные туристические направления Европы. Анталья, Бодрум, Измир, Рим, Милан, Париж, Барселона, Прага и Вена входят в число наиболее востребованных маршрутов среди пассажиров в этом сезоне.

В последние годы также значительно вырос интерес к странам Азии и Центральной Азии. После введения безвизового режима между Азербайджаном и Китаем направления Пекин и Урумчи стали еще более привлекательными для путешественников. В свою очередь, такие города, как Астана, Алматы, Ташкент, Шымкент и Самарканд, привлекают туристов богатым культурным наследием Великого шелкового пути, самобытной историей и растущим туристическим потенциалом.

Кроме того, в летнем сезоне маршрутная сеть из Баку расширилась благодаря выходу на рынок новых авиакомпаний. Рейсы Air Serbia в Белград, Airblue в Лахор и FlyOne в Ташкент предоставляют пассажирам еще больше возможностей для выбора и планирования поездок.

«Учитывая высокий сезонный спрос, пассажирам рекомендуется заранее планировать свои путешествия и приобретать авиабилеты заблаговременно. Подробную информацию о расписании рейсов и билетах можно получить на официальных сайтах соответствующих авиакомпаний» - отмечают в Международном аэропорта Гейдар Алиев.

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