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Царукян оспорит в суде решение ЦИК об аннулировании голосов

First News Media12:17 - Сегодня
Царукян оспорит в суде решение ЦИК об аннулировании голосов

Лидер партии «Процветающая Армения» (ПА) Гагик Царукян выступил с жестким заявлением, обвинив власти в преднамеренном срыве прохождения его политической силы в парламент.

Поводом для этого стало экстренное ночное решение ЦИК признать недействительными итоги голосования на двух избирательных участках, из-за чего партия лишилась 213 голосов и теперь рискует не преодолеть 4-процентный барьер.

Царукян назвал действия Центризбиркома «откровенным разгромом» и «кульминацией грязной кампании», которая, по его словам, на протяжении всех выборов сопровождалась давлением, арестами активистов и использованием админресурса, передает news.am. По словам политика, аннулирование результатов произошло именно там, где «Процветающая Армения» «зафиксировала высокие показатели».

В ответ на действия ЦИК партия разворачивает масштабную юридическую кампанию по обжалованию решений в судах и начинает экстренные политические консультации со всеми оппозиционными силами для формирования единого фронта борьбы против властей.

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