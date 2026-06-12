Заместитель министра: Планируется создание 300 новых полуинтенсивных овцеводческих хозяйств

В новой Государственной программе предусмотрен механизм субсидирования технологии лазерного нивелирования.

В целом планируется применение лазерного нивелирования на площади 84,9 тыс.гектаров в 22 районах. Также будет поощряться создание дополнительных мощностей для холодильных складов объемом 100 тыс. тонн. И здесь предусмотрены льгота в размере 40 % стоимости оборудования и субсидирование процентной ставки по кредитам в размере 40-50 %.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом на проходящем в Гёйгёльском районе региональном совещании, посвященном обсуждению «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы», сказал заместитель министра сельского хозяйства Заур Алиев.

«Кроме того, будет оказана поддержка созданию 90 пунктов сбора молока и 15 пунктов сбора шкур. Это служит не только производству в животноводстве, но и созданию цепочки заготовки, переработки и продажи. Овцеводческий сектор также занимает особое место в программе. К 2030 году предусматривается увеличение производства баранины не менее чем на 9 %, поголовья скота – на 10 %, а также достижение уровня самообеспеченности. В этом направлении планируется создание 300 новых полуинтенсивных овцеводческих хозяйств. Это означает переход от традиционного овцеводства к более продуктивной и более управляемой модели», - добавил он.