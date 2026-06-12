В Исмаиллы началось региональное совещание по Горно-Ширванскому экономическому району - ФОТО

В рамках Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы 12 июня в Исмаиллы начало работу региональное совещание по Горно-Ширванскому экономическому району.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в совещании принимают участие помощник Президента, руководители соответствующих государственных структур, полномочные представители, главы органов местной исполнительной власти, фермеры, предприниматели и другие заинтересованные стороны.

В рамках регионального совещания будут обсуждены основные цели и приоритеты Государственной программы, новые механизмы поддержки, предусмотренные в аграрной сфере, эффективное использование водных и земельных ресурсов, развитие инфраструктуры аграрной переработки и логистики, а также расширение доступа фермеров к современным аграрным услугам, государственная поддержка в этом направлении и другие вопросы.

Отметим, что подобные встречи организуются системно в целях обеспечения исполнения поручений, данных на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства под председательством Президента Ильхама Алиева 25 мая 2026 года, а также обеспечения скоординированной, оперативной и эффективной реализации в регионах мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

Планируется поэтапное проведение региональных совещаний по исполнению Государственной программы и в других экономических районах страны.