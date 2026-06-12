Блок Карапетяна потребовал аннулировать результаты выборов в Армении

Блок "Сильная Армения", возглавляемый российским предпринимателем Самвелом Карапетяном, подал в Центризбирком заявление с требованием признать недействительными результаты прошедших 7 июня парламентских выборов, заявил представитель блока Арам Вардеванян.

"Мы передаем в ЦИК заявление о признании недействительными результатов выборов", — сказал Вардеванян журналистам.

По его словам, причиной являются нарушения не только в день выборов и в предвыборный период. Он пояснил, что это заявление нужно для дальнейшего обращения в Конституционный суд.