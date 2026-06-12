Зейнал Нагдалиев: Аграрный сектор Азербайджана переходит на качественно новый этап

В 2015–2025 годах под непосредственным руководством и личным контролем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в стране были осуществлены революционные реформы, связанные с развитием аграрной сферы.

В течение этого периода были приняты государственные программы по развитию виноградарства, чаеводства, рисоводства, цитрусоводства, фундуководства, табаководства, шелководства и хлопководства. Объем государственной поддержки аграрной сферы была увеличена, в результате принятых мер значительно вырос производственный и экспортный потенциал в таких традиционных отраслях, как хлопководство, табаководство, виноградарство и виноделие, улучшился уровень самообеспечения по ряду основных продуктов, по фруктам, овощам и яйцам был достигнут уровень полной самообеспеченности. Положительная динамика уровня самообеспечения наблюдалась также по мясу, молоку, рыбе и картофелю.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом на прошедшем в Агдаше региональном совещании, посвященном обсуждению «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы», сказал помощник Президента, заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Зейнал Нагдалиев.

Помощник Президента отметил, что для обеспечения посевных площадей оросительной водой были реализованы многие крупные проекты, расширено применение современных оросительных систем, построены крупные водохранилища, реконструированы оросительные каналы, и этот процесс продолжается и в настоящее время. В направлении обеспечения сферы сельского хозяйства техникой проделана огромная работа, парк техники практически полностью обновлен.

Зейнал Нагдалиев сообщил, что согласно поручениям Президента в 32 районах созданы 52 агропарка. Создание агропарков, способствуя более широкому развитию предпринимательства, имеет особое значение в производстве конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, в том числе в устранении зависимости от импорта по некоторым видам сельскохозяйственной продукции и усилении занятости. Предоставление прямых субсидий производителям сельскохозяйственной продукции было принято в качестве основного механизма государственной поддержки во всестороннем развитии аграрной сферы и обеспечении продовольственной безопасности.

«Применяемые новые механизмы субсидирования поощряют региональную специализацию, внедрение инновационных технологий, эффективное использование земельных и водных ресурсов, а в целом – устойчивое развитие. Как видно, необходимость перехода на качественно новый этап обусловила принятие новой Государственной программы, отвечающей современным требованиям и ориентированной на экспортно-ориентированное производство с высокой продуктивностью», – добавил помощник Президента.