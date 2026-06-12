Халид Ахадов: Частный сектор должен стать ведущей силой в аграрной цепочке создания стоимости

Эффективное использование водных и земельных ресурсов является одним из ключевых приоритетов.

Внедрение современных оросительных систем, улучшение внутрихозяйственных ирригационных сетей, очистка существующих каналов, а также просвещение фермеров требуют особого внимания.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов в ходе своего выступления в Исмаиллы на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому району, проходящем в рамках «Государственной программы развития сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы».

Х.Ахадов отметил, что повышение урожайности в аграрном секторе, улучшение водо- и энергоснабжения, внедрение современных технологий и своевременное проведение агротехнических мероприятий возможны только в результате совместной деятельности всех структур-исполнителей.

«Принимающие участие в сегодняшнем совещании главы исполнительной власти, предприниматели и представители крупных фермерских хозяйств должны уделить особое внимание исполнению задач, вытекающих из Государственной программы. Главы исполнительной власти на основе Госпрограммы совместно с представителями профильных структур должны определить целевые показатели и индикаторы результатов по ключевым направлениям в аграрном секторе и обеспечить разработку программы социально-экономического развития каждого района на 2026-2030 годы. Они обязаны принять все необходимые меры для поддержки предпринимательства и местных производителей на местах, создания перерабатывающих предприятий, силосных ям и холодильных складов, расширения внедрения современных оросительных систем, а также достижения целей по увеличению урожайности в производстве сельхозпродукции, особенно в сферах хлопководства и зерноводства. Используя локальные возможности, они должны превратить популяризацию Государственной программы среди фермеров и предпринимателей в свою повседневную задачу, выступать главными организаторами этой работы и обеспечивать реализацию системных и комплексных мер в соответствии с требованиями времени.

В основе этой пропаганды должно лежать выступление Президента на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства. Каждый сотрудник городских и районных органов исполнительной власти, включая представителей глав исполнительной власти на местах, должен глубоко изучить это выступление и опираться именно на него в ведении разъяснительной работы, мобилизуя все возможности для того, чтобы предприниматели и фермеры присоединились к призыву Президента. Основная ответственность за осуществление организационной работы по исполнению Государственной программы ложится на местные органы исполнительной власти и все структуры, входящие в эту систему.

Тот факт, что Президент в ходе реализации Государственной программы особо подчеркнул роль частного сектора, еще раз доказывает: устойчивое развитие сельского хозяйства возможно не только за счет государственной поддержки, но и при активном участии фермеров, агропарков, перерабатывающих предприятий, логистических компаний, а также субъектов частного сектора, предлагающих технологические и ирригационные решения. Таким образом, в предстоящий период частный сектор должен выступать не просто как производитель, а как основной участник и ведущая сила аграрной цепочки создания стоимости. Фермер производит продукцию, перерабатывающее предприятие добавляет ей стоимость, логистическая и складская инфраструктура снижает потери продукции, а экспортер выводит ее на внешние рынки. Следует учитывать, что при разрыве любого звена этой цепи результат, достигнутый в производстве, не может полностью трансформироваться в экономическую ценность», — отметил Х.Ахадов.

Помощник Президента довел до внимания, что для реализации предусмотренных в Государственной программе мероприятий планируется привлечь более 2 миллиардов манатов по государственной линии и примерно более 3 миллиардов манатов со стороны частного сектора: «Учитывая, что принятая Государственная программа должна быть реализована в течение четырех с половиной лет, и руководствуясь поручением Президента о немедленном старте, мы должны без потери времени приступить к выполнению поставленных перед нами задач. Полного выполнения задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым, мы сможем достичь только за счет обеспечения скоординированной деятельности всех центральных и местных органов исполнительной власти, а также мобилизации инвестиционных и управленческих возможностей частного сектора».