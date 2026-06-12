Стала известна причина смерти бывшего посла Азербайджана в Грузии - ОБНОВЛЕНО

Стала известна причина смерти бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Грузии Дурсуна Гасанова.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на nocomment.az, он скончался от сердечной недостаточности (инфаркта).

Церемония прощания с ним состоится сегодня в 11:00 в мечети Тезе Пир. Похороны пройдут в Баку.

09:55

Скончался бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

Как сообщает Medianews.az, он ушел из жизни в Баку, в своем доме.

Покойный будет похоронен 13 июня в городе Баку.

Отметим, что Дурсун Гасанов родом из Алгетской административно-территориальной единицы Марнеульского района. Он является сыном Айваза Дурсун оглу Гасанова — государственного и партийного деятеля Грузинской ССР, депутата Верховного Совета.

Дурсун Гасанов осуществлял деятельность в дипломатических представительствах Азербайджана начиная с 1993 года. В 2017-2020 годах он работал на должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Грузии.

Allah rəhmət eləsin!