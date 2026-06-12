 Айгюн Кязимова совершила рискованный трюк под куполом цирка - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Айгюн Кязимова совершила рискованный трюк под куполом цирка - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:30 - Сегодня
Айгюн Кязимова совершила рискованный трюк под куполом цирка - ФОТО - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова снова оказалась в центре внимания с проектом, который заметно выделяется на фоне её предыдущих работ, хотя и перекликается по вайбу с «S.O.S.»

В этот раз поп-дива неожиданно для публики обратилась к жанру рэп, представив композицию «Məclis» (Вечеринка), что уже само по себе стало обсуждаемым поворотом в её творчестве.

Одним из ключевых и наиболее эффектных моментов клипа стала сцена, в которой А.Кязимова предстала в образе цирковой гимнастки и поднялась под самый купол цирка - съёмки этого эпизода стали одним из самых рискованных и визуально сильных решений всей видеоработы, подчёркивающих масштаб постановки.

Отметим, что проект создавался на площадках Бакинского государственного цирка, а также в привезённом из-за рубежа цирковом павильоне, что позволило выстроить полноценную цирковую среду, для съёмок в которых были задействованы как азербайджанские, так и зарубежные цирковые артисты. 

Визуально клип построен на яркой палитре и динамичном монтаже, а сама А.Кязимова появляется в пяти различных образах - подчеркнем, что креативным директором проекта «Məclis» выступил близкий друг звезды, азербайджанский дизайнер с мировым именем Руфат Исмаил. 

Подчеркнем, что рэп в исполнении Айгюн Кязимовой стал неожиданностью для аудитории, однако уже спустя несколько часов после релиза трек вошёл в туркоязычный рэп-плейлист Apple Music «Breaking Turkish Rap».

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