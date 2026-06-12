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Немецкий болельщик умер возле стадиона в день открытия чемпионата мира - ВИДЕО

First News Media12:47 - Сегодня
Немецкий болельщик умер возле стадиона в день открытия чемпионата мира - ВИДЕО

Немецкий болельщик умер возле стадиона «Ацтека» во время матча открытия чемпионата мира — 2026 между сборными Мексики и ЮАР (2:0).

Об этом сообщает онлайн-издание Ole. По данным источника, пострадавшим оказался гражданин Германии, ему было 81 год.

Предварительно, болельщик перенёс инфаркт. Его доставили в Национальный институт кардиологии, где была констатирована смерть.

Чемпионат мира — 2026 продлится с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

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