К зданию ЦИК Армении стянули спецподразделения полиции

Спецподразделения полиции, известные как "черные береты", стянуты к зданию Центризбиркома Армении в Ереване на фоне призывов оппозиции, в частности партии "Процветающая Армения", к митингам, передает корреспондент ТАСС с места событий.

У здания уже находятся более десятка "черных беретов", которые перегородили центральный вход, а также расположились на прилегающей территории. Ситуация у Центризбиркома пока спокойная.

Ранее пресс-секретарь "Процветающей Армении" Ивета Тоноян призвала сторонников партии в 13:00 по местному времени собраться у здания ЦИК для проведения акции протеста против нарушений, допущенных, по ее мнению, в ходе прошедших парламентских выборов.