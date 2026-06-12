Халид Ахадов: Главная цель – обеспечение перехода от экстенсивного подхода к интенсивному развитию в аграрном секторе

Предоставление прямых субсидий производителям сельскохозяйственной продукции признано основным механизмом государственной поддержки комплексного развития аграрного сектора и обеспечения продовольственной безопасности. Внедряемые новые механизмы субсидирования способствуют региональной специализации, применению инновационных технологий, рациональному использованию земельных и водных ресурсов и в целом устойчивому развитию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов, выступая на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому региону, проходящем в Исмаиллы в рамках Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы.

Помощник Президента отметил, что важность перехода к качественно новому этапу обусловила необходимость принятия новой Государственной программы, направленной на высокоурожайное экспортоориентированное производство, отвечающее требованиям современной эпохи.

«Следует отметить, что, несмотря на масштабные меры, предпринятые для развития аграрного сектора, на совещании [25 мая 2026 года, посвященном вопросам сельского хозяйства] Президент Ильхам Алиев отметил стагнацию, наблюдаемую в аграрном секторе нашей страны в последние несколько лет, и открыто заявил, что он не доволен нынешней динамикой производства сельскохозяйственной продукции. На основании поручений, данных главой государства Администрации Президента и Кабинету Министров, была разработана новая всесторонняя Государственная программа по развитию сельского хозяйства. Эта программа является стратегическим документом, определяющим новую модель развития аграрного сектора на предстоящий период и выступающим в качестве важной дорожной карты в плане увеличения производства продукции в аграрном секторе, рационального использования ресурсов, расширения возможностей переработки и экспорта, перехода цепочек создания стоимости, а также развития рыболовства и аквакультуры на новый этап», - подчеркнул помощник Президента.

Халид Ахадов сообщил, что главная цель состоит не только в увеличении объема производства, но и в получении более качественной продукции с каждого гектара, то есть в обеспечении перехода от экстенсивного подхода к интенсивному развитию в аграрном секторе: «Государственная программа предусматривает обеспечение устойчивого развития в сфере производства сельскохозяйственной продукции в 2026–2030 годах, укрепление продовольственной безопасности, повышение внутреннего производственного потенциала, производительности, добавленной стоимости и экспортной ориентации, ускорение перехода к интенсивной и конкурентоспособной модели производства, развитие цепочек создания стоимости в аграрном секторе, расширение доступа фермеров к современным аграрным услугам, а также развитие рыболовства и аквакультуры. Несомненно, предстоящие дискуссии будут способствовать уточнению механизмов исполнения Государственной программы и достижению более высоких результатов в аграрном секторе в ближайшие годы».

В Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы обозначены конкретные цели. Основные направления включают расширение площадей применения современных ирригационных систем, повышение урожайности пшеницы и хлопка в специализированных регионах, увеличение интенсивных фруктовых садов и тепличных комплексов, расширение мощностей холодильных складов и зерновых силосов, улучшение породного состава в животноводстве, увеличение производства птицы, молока, говядины, баранины и яиц, а также аквакультуры. Эти цели еще раз показывают, что Государственная программа ориентирована на развитие, основанное на высокой производительности, эффективности и добавленной стоимости.