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Президент Азербайджана наградил группу работников водного хозяйства и мелиорации

First News Media16:05 - Сегодня
Президент Азербайджана наградил группу работников водного хозяйства и мелиорации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников водного хозяйства и мелиорации.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, за плодотворную работу группа сотрудников награждена орденами «Эмек» второй и третьей степени, медалью «Терегги» и медалью «За отличие на государственной службе».

Орденом «Труда» 2-й степени:

Гулиев Закир Бейбала оглу

Мамедов Этибар Керим оглу

Орденом «Труда» 3-й степени:

Баширов Яшар Мискин оглу

Алиев Сиях Али оглу

Фарзалиев Мехрали Мамед оглу

Гафарлы Адил Рзагули оглу

Насиров Ализаде Ваhid оглу

Сеидов Миркамил Мириш оглу

Медалью «Тарагги»:

Аллахвердиев Гусейн Мамед оглу

Ашумова Нармина Назим гызы

Ахади Юсиф Мамедага оглу

Алиев Сахават Гадимали оглу

Алиев Талех Хабулла оглу

Гамидов Акиф Дайям оглу

Ханвердиев Интигам Юнус оглу

Гасымов Захид Сулейман оглу

Гочалиев Вюсал Аслан оглу

Пашаев Мехди Паша оглу

Сафаров Эмиль Ганбай оглу

Самедов Васиф Абид оглу

Велиев Яшар Гасан оглу

Медалью «За отличие на государственной службе»:

Рустамов Октай Муса оглу

 

 

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