Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой поддержки Федерации мини-футбола

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Федерации мини-футбола Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

В связи с тем, что национальная сборная Азербайджана стала чемпионом Европы по мини-футболу 2026 года, глава государства поручил выделить Федерации мини-футбола 1 млн манатов из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на текущий год.