В Азербайджане проверку возраста в соцсетях могут привязать к банковским картам и мобильным номерам

Проверка возраста в социальных сетях в случае принятия соответствующих поправок в законодательство будет осуществляться на основе банковской карты, электронной почты и мобильного номера.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель сектора сотрудничества и коммуникации Службы электронной безопасности Хявва Гусейнли на общественном обсуждении поправок в Кодекс об административных проступках, законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации"

По ее словам, часть обязательств в этом вопросе ложится на провайдеров.

"Запрещается применение манипулятивных дизайнов, вызывающих зависимость у подростков, таких как бесконечная прокрутка и автоматическое воспроизведение видео. Родители должны иметь технические инструменты для контроля времени, которое дети проводят на платформах, и контента, который им показывается", - сказала Гусейнли.

Она подчеркнула, что персональные данные должны использоваться только для подтверждения возраста и немедленно удаляться, если соответствие не подтверждено. "Использование этих данных в коммерческих целях и передача третьим лицам запрещены. Провайдеры должны удалять вредоносный контент в течение 24 часов после обнаружения и обеспечивать этот процесс цифровыми решениями в круглосуточном режиме", - добавила она.