В Иране заявили, что возместят убытки за причиненный ущерб за счет Ормузского пролива

Иран будет вынужден возместить причиненные ему убытки за счет сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив, если не получит репарации от США и Израиля.

Об этом в беседе с ТАСС заявил иранский посол в Каире Моджтаба Фердоуси Пур.

«Мы требуем репараций от США и Израиля, и если мы их не получим, нам придется возмещать убытки от войны посредством сборов за проход через Ормузский пролив», — отметил иранский дипломат.

Также, по его словам, Иран не планирует в ходе переговоров с США обсуждать свою ракетную программу, а также «Ось сопротивления» — поддерживаемые Тегераном региональные вооруженные формирования.

«Мы не будем вести переговоры касательно ракетной программы и «Оси сопротивления», — указал он. Посол Ирана в Египте добавил в этой связи, что США также «должны уважать все законные права Исламской Республики в рамках ее ядерного досье».