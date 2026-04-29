В Берлине представили роботов-собак с лицами Маска и Цукерберга - ФОТО

В берлинской Новой национальной галерее открылась необычная интерактивная инсталляция американского художника Beeple.

Экспозиция включает роботов-собак с гиперреалистичными силиконовыми головами, созданными по образу известных мировых фигур, среди которых Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Энди Уорхол и Пабло Пикассо.

Проект получил название Ordinary Animals. По замыслу автора, каждое устройство генерирует визуальные изображения с помощью искусственного интеллекта, интерпретируя реальность через характер и мировоззрение личности, которую оно символизирует. Так, робот с образом Пикассо создает композиции с элементами кубизма, а версия Уорхола — работы в эстетике поп-арта.

Как отмечают организаторы выставки, инсталляция исследует влияние цифровых платформ и алгоритмов на восприятие современного человека. По мнению автора, значительная часть визуальной картины мира сегодня определяется технологическими корпорациями и их владельцами, которые контролируют информационные потоки и решают, какой контент становится видимым для аудитории.

Впервые работа была представлена на Art Basel Miami Beach 2025, после чего отправилась в европейский музейный тур. Берлинская экспозиция уже вызвала широкий интерес благодаря сочетанию робототехники, сатиры и критики цифровой эпохи.