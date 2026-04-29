Netflix анонсировал второй сезон анимационного спин-оффа «Очень странных дел» - ВИДЕО

Стриминговый сервис Netflix официально продлил мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» (Stranger Things: Tales From '85) на второй сезон – произошло это всего через несколько дней после выхода первого.

Напомним, что премьера проекта состоялась 23 апреля 2026 года, и уже в первые дни он показал уверенные результаты, попав в топ самых просматриваемых англоязычных шоу платформы. Продолжение не заставит себя ждать - второй сезон выйдет уже этой осенью, что является редким случаем для крупных франшиз, где между сезонами обычно проходит значительно больше времени.

Анимационный спин-офф разворачивается между вторым и третьим сезонами оригинального сериала и возвращает зрителей в Хокинс 1985 года, где знакомые герои сталкиваются с новыми сверхъестественными угрозами.

Известно, что во втором сезоне история продолжит расширять мифологию «Изнанки» и представит зрителям новую опасность, связанную с неизведанными зонами города.

