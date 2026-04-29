В Баку задержан риелтор, подозреваемый в крупном мошенничестве

В Хазарском районе столицы путем мошенничества были присвоены денежные средства гражданина в размере 21 100 манатов.

Потерпевшему обещали содействие в оформлении документов на недвижимость и земельные участки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного деяния - 60-летний Эльхан Аббасов. Отметим, что мужчина уже находился в розыске за другие противоправные действия.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный, используя аналогичную схему, злоупотребил доверием еще 9 человек. Общий материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 500 тысяч манатов.

По данным фактам в Хазарском РУП возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса АР. Следствие продолжается.

Известно, что Эльхан Аббасов занимался деятельностью в сфере недвижимости в качестве риелтора (маклера).