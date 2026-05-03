Самолет, следовавший из Новосибирска в Баку, совершил экстренную посадку в Казахстане

Пассажирский лайнер авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Баку, был вынужден совершить внеплановую посадку в аэропорту Омска днем в воскресенье, 3 мая.

Борт вылетел из Новосибирска в 12:45 по местному времени и изначально вошел в воздушное пространство Казахстана. Однако вскоре самолет развернулся и направился в сторону Омска из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Командир судна принял решение о посадке в ближайшем крупном аэропорту для оказания помощи человеку на борту. На данный момент сведения о состоянии здоровья пассажира и уточненное время вылета лайнера в пункт назначения отсутствуют.