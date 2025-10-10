Стартовали съемки масштабного исторического кинопроекта: В главной роли Рустам Джабраилов - ФОТО

Богатая история Азербайджана будет представлена на киноэкране в новом проекте.

Дан старт съёмкам художественно-документального фильма, который реализуется компанией Caspian Media Group по заказу Киноагентства Азербайджанской Республики (ARKA), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Цель проекта - показать зрителю древние государственные традиции, культурное наследие и выдающихся исторических личностей Азербайджана современным кинематографическим языком. Фильм построен как сочетание документальных фактов и художественного вымысла, охватывая ключевые этапы формирования национальной идентичности.

Главные роли в картине сыграют Рустам Джабраилов и Умид Гадимли. В проекте также заняты Видади Гасанов, Дуйгу Девели, Самими Фархад, Манаф Дадашов, Румия Агаева, Джордж Гафаров, Нигяр Гадирли и т.д.

Отмечается, что в творческую команду исторического проекта вошли как опытные мастера азербайджанского кинематографа, так и молодые специалисты - режиссёр-постановщик проекта Эльмар Байрамов ставит своей задачей создать эмоционально и визуально сильное произведение на основе исторического материала.

В настоящий момент съёмки проходят в нескольких регионах страны - в местах, отличающихся своими историческими памятниками и природными пейзажами. По словам представителей проекта, в фильме будут использованы самые современные технологические решения и киноэффекты, что позволит зрителям получить не только достоверное историческое, но и впечатляющее визуальное восприятие.

«Этот фильм вдохнёт новую жизнь в национальное кино, посвящённое истории Азербайджана, и станет важным элементом культурного продвижения страны», - отмечают в Минкультуры.