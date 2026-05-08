Трамп об иранской атаке на американские эсминцы

Три «первоклассных» американских эсминца совершили «крайне успешный переход», выйдя из Ормузского пролива под огнем, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Эсминцам не было нанесено никакого ущерба, в то время как иранские нападавшие понесли огромные потери. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными катерами, которые используются ими взамен их полностью обезглавленного флота. Эти лодки пошли на морское дно быстро и эффективно», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, по американским эсминцам были выпущены ракеты, которые нанесли легкие повреждения.

«Точно так же летели дроны - они были испепелены прямо в воздухе. Они падали в океан так красиво, словно бабочки, опускающиеся в свои могилы!» - отметил Трамп.

«Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран - не нормальная страна. Ими правят ЛУНАТИКИ, и если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы сделали это без колебаний. Но такой возможности у них никогда не будет, и так же, как мы выбили их сегодня, мы выбьем их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут свою Сделку БЫСТРО! Наши три эсминца с их замечательными экипажами теперь снова присоединятся к нашей морской блокаде, которая представляет собой настоящую «Стальную стену», - резюмировал американский лидер.

Ранее иранская армия заявила, что США нарушили режим прекращения огня, атаковав иранский нефтяной танкер и еще одно судно, входившее в Ормузский пролив.

Агентство Tasnim сообщило, что три американских военных корабля вблизи Ормузского пролива были обстреляны иранским флотом. Американский телеканал CBS также передал, что три военных корабля, проходившие через пролив, подверглись атаке.