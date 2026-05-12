Галибаф: альтернативы предложению Ирана из 14 пунктов по соглашению с США нет

Спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что альтернативы предложению Тегерана по урегулированию конфликта с США из 14 пунктов не существует, а любые другие подходы обречены на провал.

Соответствующее заявление он опубликовал в X.

"Нет иной альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным и [приведет] лишь к череде неудач", - отметил он. Галибаф подчеркнул, что чем дольше США "будут тянуть время, тем больше за это заплатят американские налогоплательщики".

В начале мая Иран передал США через Пакистан предложение из 14 пунктов, которое содержало в себе "дорожную карту" по достижению соглашения. Этот документ был передан в ответ на полученную ранее инициативу американской стороны, состоявшую из девяти пунктов. Как передавало агентство Fars, иранское ответное предложение не включает в себя принятие 15-летней приостановки обогащения урана или открытие Ормузского пролива до достижения окончательного соглашения по урегулированию между сторонами.

Источник: ТАСС

