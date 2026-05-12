 CNN: Трамп всерьез рассматривает возобновление войны против Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

CNN: Трамп всерьез рассматривает возобновление войны против Ирана

First News Media08:47 - Сегодня
CNN: Трамп всерьез рассматривает возобновление войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп все серьезнее начинает рассматривать вариант с возобновлением полномасштабной военной операции против Ирана.

С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на неназванных помощников американского лидера.

По их сведениям, у хозяина Белого дома заканчивается терпение из-за продолжающегося перекрытия Ормузского пролива, а также из-за того, что исламская республика не идет на значительные уступки Вашингтону, что глава американской администрации списывает на якобы разногласия среди иранских властей.

В Белом доме, пишет CNN, существует несколько лагерей, которые предлагают отличные друг от друга дальнейшие шаги в отношении Тегерана: некоторые представители американской администрации выступают за более агрессивный подход, который включал бы в себя нанесение ударов по Ирану с целью ослабления позиций исламской республики, другие продолжают настаивать на продолжении дипломатических усилий.

Помимо этого, часть окружения Трампа хочет, чтобы выступающий в качестве посредника в американо-иранских переговорах Пакистан более точно передавал Ирану позицию США. В Белом доме также полагают, что пакистанские посредники зачастую передают Вашингтону более позитивную, чем есть на самом деле, позицию Ирана.

Телеканал указывает, что принятие какого-либо окончательного решения американским лидером по Ирану до отъезда в Китай на этой неделе маловероятно.

Поделиться:
208

Актуально

Общество

МЧС продолжает борьбу с пожаром в Локбатане, товары вывозят из горящего склада - ...

Общество

В Баку на 14 улицах и проспектах наблюдаются пробки - СПИСОК

Общество

Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине

Политика

Мировые медиа - о заявлениях Президента Ильхама Алиева, прозвучавших во время ...

В мире

Дуа Липа потребовала от Samsung 15 миллионов долларов за нарушение авторских прав - ФОТО

CNN: Трамп всерьез рассматривает возобновление войны против Ирана

Галибаф: альтернативы предложению Ирана из 14 пунктов по соглашению с США нет

BBC: Пять стран бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Первый случай хантавируса во Франции

Судно MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус, зашло в порт Канарских островов

КНДР утвердила автоматический ядерный удар в случае угрозы руководству страны

Зеленский готов к встрече с Путиным на нейтральной территории

Последние новости

МЧС продолжает борьбу с пожаром в Локбатане, товары вывозят из горящего склада - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:28

Учредители NOVUM: «Азербайджан способен экспортировать не нефть, а интеллект, компетенции и ИТ сервисы»

Сегодня, 09:17

Дуа Липа потребовала от Samsung 15 миллионов долларов за нарушение авторских прав - ФОТО

Сегодня, 09:00

CNN: Трамп всерьез рассматривает возобновление войны против Ирана

Сегодня, 08:47

В Баку на 14 улицах и проспектах наблюдаются пробки - СПИСОК

Сегодня, 08:40

Галибаф: альтернативы предложению Ирана из 14 пунктов по соглашению с США нет

Сегодня, 08:37

BBC: Пять стран бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля

Сегодня, 00:05

Единственный и долгожданный ребёнок семьи погиб, выпав из окна - ВИДЕО

11 / 05 / 2026, 23:57

Трамп заявил, что Иран сначала согласился отдать уран, но потом отказался

11 / 05 / 2026, 23:40

Tasnim: Иран в ответ на предложение США установил срок разморозки своих активов

11 / 05 / 2026, 23:20

Трамп: Режим перемирия с Ираном находится в невероятно слабом положении

11 / 05 / 2026, 23:12

Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине

11 / 05 / 2026, 23:05

Азербайджан был представлен на церемонии инаугурации президента Коста-Рики - ФОТО

11 / 05 / 2026, 23:00

Украинского бизнесмена избили и задержали за бросание камней в тюленя - ВИДЕО

11 / 05 / 2026, 22:40

Мировые медиа - о заявлениях Президента Ильхама Алиева, прозвучавших во время выступления в Зангилане - ФОТО

11 / 05 / 2026, 22:20

С завтрашнего дня на этих территориях Баку ограничат парковку - ВИДЕО

11 / 05 / 2026, 22:00

Светлая память Великого лидера почтена на пике Гейдара Алиева - ФОТО

11 / 05 / 2026, 21:40

В Таиланде подтвердили наличие нового коронавируса у летучих мышей

11 / 05 / 2026, 21:20

В Баку находится делегация Литовской военной академии

11 / 05 / 2026, 21:00

Скончался солдат, прослуживший всего 20 дней - ФОТО

11 / 05 / 2026, 20:40
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15