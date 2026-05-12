CNN: Трамп всерьез рассматривает возобновление войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп все серьезнее начинает рассматривать вариант с возобновлением полномасштабной военной операции против Ирана.

С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на неназванных помощников американского лидера.

По их сведениям, у хозяина Белого дома заканчивается терпение из-за продолжающегося перекрытия Ормузского пролива, а также из-за того, что исламская республика не идет на значительные уступки Вашингтону, что глава американской администрации списывает на якобы разногласия среди иранских властей.

В Белом доме, пишет CNN, существует несколько лагерей, которые предлагают отличные друг от друга дальнейшие шаги в отношении Тегерана: некоторые представители американской администрации выступают за более агрессивный подход, который включал бы в себя нанесение ударов по Ирану с целью ослабления позиций исламской республики, другие продолжают настаивать на продолжении дипломатических усилий.

Помимо этого, часть окружения Трампа хочет, чтобы выступающий в качестве посредника в американо-иранских переговорах Пакистан более точно передавал Ирану позицию США. В Белом доме также полагают, что пакистанские посредники зачастую передают Вашингтону более позитивную, чем есть на самом деле, позицию Ирана.

Телеканал указывает, что принятие какого-либо окончательного решения американским лидером по Ирану до отъезда в Китай на этой неделе маловероятно.