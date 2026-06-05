В Ереване возбуждено уголовное дело против покойного главы СНБ Армении

Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора Службы национальной безопасности Горика Акопяна.

Как передают армянские СМИ сообщают, что расследование связано с событиями 1 марта 2008 года.

4 июня в ходе политических дебатов в эфире Общественного телевидения премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после выборов экс-президент Роберт Кочарян должен быть «осужден и отправлен в тюрьму на длительный срок». По словам главы правительства, «это его обязательство».

Согласно сообщению прокуратуры, уголовное преследование инициировано по статьям, связанным со служебным подлогом и организацией совершения служебного подлога подчиненными сотрудниками.

В ведомстве напомнили, что Горик Акопян возглавлял Службу национальной безопасности Армении с 8 ноября 2004 года по 11 февраля 2016 года. Он скончался в 2017 году.