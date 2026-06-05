Азербайджан впервые включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО

"Большой Кавказский биосферный резерват" Азербайджана включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Об этом Report сообщили в Постоянном представительстве Азербайджана в ЮНЕСКО.

Согласно информации, 5 июня решение было единогласно принято на заседании 38-й сессии Международного координационного совета Программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

Стоит отметить, что участок территории страны впервые вошел во Всемирную сеть. Большой Кавказский хребет, протянувшийся более чем на 1100 километров между Каспийским и Черным морями, является одним из ключевых центров биоразнообразия в мировом масштабе.

В представительстве отметили, что территория резервата отличается уникальной флорой и фауной, включая множество эндемичных и редких видов, что делает признание со стороны ЮНЕСКО особенно значимым для глобальной системы охраны природы

Отметим, что заседание совета с 3 июня проходит в городе Эрнандариас в Парагвае. В нем участвует делегация Азербайджана, являющегося полноправным членом данного совета, в составе представителей Министерства экологии и природных ресурсов и постоянного представительства при ЮНЕСКО.

В представительстве ЮНЕСКО считают символичным принятие этого решения во Всемирный день охраны окружающей среды.

Напомним, программа "Человек и биосфера", запущенная в 1971 году, на сегодняшний день объединяет более 750 биосферных резерватов в 136 странах мира, выполняя важнейшую миссию по сохранению биологического разнообразия и содействию устойчивому развитию.