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Sabah Investment Group выводит Азербайджан на глобальную карту мирового люкса

First News Media21:39 - 05 / 06 / 2026
Sabah Investment Group выводит Азербайджан на глобальную карту мирового люкса

Орхан Мустафаев, основатель и руководитель Sabah Investment Group, дал развёрнутое интервью Sea Breeze Magazine — о стратегии компании, новых проектах и позиции Азербайджана на мировом рынке элитной недвижимости.

Начало пути

«Все началось в 2010 году с Qala Group. Позже мы создали Sabah Investment Group. Нашим первым люксовым кейсом стал Sabah Residence, который научил главному: для масштабирования нужно не просто строить, а создавать доверие, которое работает на тебя годами», — рассказал Мустафаев.

Marina Village: первый международный кейс

Первым международным проектом стал Marina Village, реализованный совместно с партнёром из Израиля. Результат оказался показательным: если в городских проектах компании доля иностранных покупателей не превышала 15–17%, то в Marina Village этот показатель вырос до 37%.

«Мы активно инвестировали в имидж страны: привозили делегации из Израиля и других стран, блогеров, инфлюенсеров, запускали масштабные рекламные кампании. Сегодня даже на форме израильского футбольного клуба «Маккаби» можно увидеть логотип Sea Breeze. В результате эта стратегия конвертировалась в реальные контракты», — отметил он.

Panorama by ELIE SAAB

«Panorama by ELIE SAAB — это первые брендированные резиденции в Азербайджане, не связанные с отелем или апарт-отелем», — сообщил Мустафаев.

Контракт с брендом заключён на 25 лет. Представители ELIE SAAB участвуют в разработке дизайна и будут напрямую вовлечены в управление зданием. Среди ключевых объектов комплекса — SPA-центр, который, по словам Мустафаева, «будет самым крупным среди всех одноимённых резиденций в мире». Жильцы получат бесплатный доступ к хаммаму, саунам, фитнес-залам, йога-залу, крытому бассейну и переговорным комнатам.

«Лично от господина Сааба я слышал, что комплекс в Sea Breeze, по его мнению, — один из самых красивых среди всех реализуемых под этим брендом», — добавил он.

Пресейл в России и ОАЭ уже запущен и показывает высокую динамику.

BRABUS Island: новый уровень девелопмента в регионе

22 мая в Баку состоялась официальная презентация BRABUS Island Baku — событие, которое задало новый уровень девелопмента для всего региона. Проект будет возведён на искусственном острове напротив Marina Village.

BRABUS Island Baku впервые переносит легендарную философию бренда «One-Second-Wow» в жилой формат: немецкое дизайнерское наследие в сочетании с современной архитектурой, Twin-виллы и частная марина — всё для тех, кто ищет образ жизни за рамками стандартов.

«Наши проекты в сфере недвижимости позволяют выйти за пределы автомобильного сектора и воплотить философию BRABUS в жизненном пространстве. Уверен, новый проект в Баку вызовет большой интерес», — заявил глава BRABUS Константин Бушманн.

В рамках презентации были организованы специальные зоны продаж, где уже были сделаны первые резервации. Архитектурную концепцию разрабатывает Pooleng — итальянская компания с полувековым опытом в области урбанистики и гражданского строительства.

«Мы хотим, чтобы клиент, заходя в резиденцию, даже по запаху и ощущениям понимал: он находится в пространстве, созданном легендарным немецким концерном», — пояснил Мустафаев.

«Переговоры с командой BRABUS заняли около девяти месяцев. Коллеги остались под впечатлением от Sea Breeze, и итогом стало подписание официального контракта», — добавил он.

Инвестиционный аргумент

«Квадратный метр в лондонском ELIE SAAB обходится в 60 000 фунтов, тогда как в Баку — в 4 000 долларов. Проект BRABUS в Абу-Даби стартует от 10 000 долларов, в Sea Breeze — от 4 000. При этом имя, качество управления и мировые стандарты остаются неизменными», — объяснил Мустафаев.

Объекты, которые ранее покупались по 2 000 долларов за метр, сейчас продаются на 50–75% дороже. Дополнительным драйвером роста станет казино, которое, по словам Мустафаева, «станет крупнейшим в Европе».

Следующие партнёры и горизонт десятилетия

«Успех коллабораций с ELIE SAAB и BRABUS уже вызвал цепную реакцию. Сегодня к Sabah Investment Group проявляют интерес такие легенды, как Aston Martin, Pagani и Lamborghini», — заявил Мустафаев.

Соотношение продаж местным и иностранным покупателям в новых проектах уже составляет «практически 50 на 50».

«В ближайшее десятилетие Sea Breeze превратится в новый Дубай на Каспии. Следующие три-четыре года пролетят стремительно, и наши самые амбициозные планы станут реальностью», — резюмировал Мустафаев.

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