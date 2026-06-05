Трамп: Договоренности по урегулированию конфликта в Украине близки

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия в Украине могут завершиться уже скоро.

Об этом он заявил журналистам, комментируя ход переговоров и перспективы урегулирования.

«Думаю, конфликт будет улажен. Кажется, мы уже приближаемся к миру между Россией и Украиной. Думаю, это удастся уладить», — отметил американский лидер.

Трамп вновь подчеркнул, что войны в Украине не произошло бы, если бы он занимал пост президента в 2022 году.