Главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов, воспользовавшись перерывом после завершения сезона, посетил Агдам.

В рамках поездки Г. Гурбанов посетил могилу Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова и с глубоким уважением почтил его память.

Во время визита Гурбан Гурбанов возложил на могилу мяч и шарф, символизирующие выступление «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА, посвятив их памяти Национального героя.

Отметим, что Аллахверди Багиров занимает особое место не только в истории «Карабаха», но и в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Он поддерживал команду в самые трудные периоды её существования и внёс значительный вклад в сохранение и развитие агдамского футбола.