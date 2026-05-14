Обыск в офисе возглавляемого Кочаряном блока «Армения», есть задержанные
Обыск проведен в офисе блока «Армения» в Спитаке, инициировано уголовное производство, сообщили в Антикоррупционном комитете.
В офисе блока сообщили о задержании одного человека.
Дополнительной информации в комитете пока не сообщают.
Ранее Антикоррупционный комитет Армении задержал сотрудников офиса и сторонников партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна в рамках дела о предполагаемом подкупе избирателей.
Источник: Sputnik Армения
