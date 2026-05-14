Между Казахстаном и Турцией нет никаких нерешенных вопросов - Токаев

Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией, проходящем во Дворце Независимости, передает корреспондент агентства Kazinform. «Для меня большая честь приветствовать вас в самом сердце Великой степи — на земле, являющейся опорой всего тюркского мира. Турция для нас — братская страна, важный и надежный партнер. История и духовные ценности наших народов общие. Глубокие корни наших связей сегодня способствуют дальнейшему укреплению нерушимой дружбы между нашими народами.

В настоящее время казахско-турецкие двусторонние отношения динамично развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Между нашими странами нет каких-либо нерешенных вопросов, — сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

По словам Президента, межгосударственные и межправительственные связи укрепляются. Межпарламентское взаимодействие также находится на высоком уровне. Присутствие в составе турецкой делегации группы депутатов и членов партии является наглядным тому подтверждением.

«Кроме того, экономическое сотрудничество двух стран продолжает усиливаться. Турция входит в число наших крупнейших инвесторов. На сегодняшний день из вашей страны в нашу экономику привлечено 6 млрд долларов инвестиций. Инвестиции Казахстана в Турцию также выросли и составили около 2,5 млрд долларов. Турция также является одним из наших основных торговых партнеров. Культурно-гуманитарные связи двух народов — это золотая основа наших отношений. Мы намерены сохранять эту положительную динамику и дальше расширять рамки нашего сотрудничества» — отметил Глава государства.