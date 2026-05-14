Казахстан и Турция примут Декларацию о расширенном стратегическом партнерстве

Казахстан и Турция примут Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве.

Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на 6-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Сегодня мы примем Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве. Очевидно, что этот важный документ придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений. В этом вопросе у обеих стран единые намерения и стремления. Поэтому есть все основания говорить, что у нас большой потенциал и широкие возможности»,— отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана отметил, что казахско-турецкие двусторонние отношения динамично развиваются в духе расширенного стратегического партнерства.

Напомним, сегодня Президент Турции прибыл во Дворец Независимости для переговоров с Президентом Казахстана.