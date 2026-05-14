Охранник Трампа оказался причиной спора США и Китая

Пресс-пул главы Белого дома Дональда Трампа задержался в связи с возникшим спором вокруг наличия оружия у агента Секретной службы США.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Пресс-пул американского президента задержался почти на 30 минут после того, как сотрудники службы безопасности Китая отказались впустить агента Секретной службы, который сопровождал журналистов, на территорию Храма Неба с оружием», — говорится в публикации.

По информации издания, после напряженных переговоров между официальными лицами Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов был достигнут компромисс.

Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин 14 мая провели переговоры, они прошли в закрытом формате. Лидеры двух государств обсудили вопросы, связанные с Тайванем, торговлей и другими разногласиями в американо-китайских отношениях. Это стало первой поездкой американского политика в Пекин со времен его первого президентского срока в 2017 году.