Премьер-министр Латвии подала в отставку

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое единство») в четверг утром подала прошение об отставке в парламент страны.

Напряжённость в правящей коалиции вызвала отставка министра обороны Андриса Спрудса (партия «Прогрессивные») в воскресенье, которой потребовала Э. Силиня. Министр обороны лишился должности после инцидента в Латгалии, когда дроны нарушили воздушное пространство страны и упали на её территории. Премьер заявила, что недовольна и другой работой министра.

«Сейчас политическая зависть и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью. Увидев сильного кандидата на пост министра обороны (полковника Райвиса Мелниса, которого Э. Силиня предложила на эту должность вместо ушедшего в отставку министра от „Прогрессивных“ Андриса Спрудса — LRT.lt), политические болтуны решили спровоцировать кризис — правительственный кризис. Поэтому я объявляю о своей отставке.

Это нелёгкое решение, но в данной ситуации оно является правильным», — заявила Э. Силиня, слова которой приводит латвийский общественный вещатель LSM.

Вечером в среду министр внутренних дел Рихардс Козловскис («Новое единство») заявил, что Э. Силиня не намерена уходить в отставку. Между тем лидер фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваевс утром в четверг заявил, что если сегодня состоится голосование о недоверии Э. Силине, правительство падёт.

Голосование о недоверии инициировала оппозиция.

Отставка премьер-министра означает падение всего правительства. Фактически правительство распалось уже в среду, когда коалиционный партнёр — партия «Прогрессивные» — заявила, что больше не поддерживает Э. Силиню, и призвала начать переговоры о формировании новой правящей коалиции.

А. Спрудс в воскресенье объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты, и заявил, что хочет не допустить вовлечения вооружённых сил в политические игры.

Между партнёрами по коалиции уже долгое время возникают различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении работы.

В пятницу президент страны Эдгарc Ринкевичc должен был встретиться с представителями всех парламентских фракций, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию. Оппозиционный «Объединённый список» уже заявил о готовности взять на себя формирование нового правительства.

Источник: LRT.lt