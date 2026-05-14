Джеки Чан снимет новую часть знаменитой кинофраншизы в Азербайджане - ФОТО

72-летний легендарный актёр и режиссёр Джеки Чан приступит к съёмкам нового фильма франшизы «Доспехи Бога», которые пройдут в том числе в Азербайджане и Казахстане.

Проект, получивший название «Armour of God IV: Ultimatum», станет первой работой звезды в Центральной Азии и запланирован к началу основных съёмок в июле - мировой релиз картины ожидается во втором квартале 2027 года, сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

По сюжету фильм продолжит историю героя Азиатского ястреба, который вновь оказывается втянут в опасную миссию, связанную с охотой за древним артефактом, за который объявлена награда в более 20 миллионов долларов. Съёмки будут проходить на территории Казахстана и Азербайджана, что, по словам создателей, расширит визуальную географию франшизы.

Дж.Чан отмечает, что это его первый проект с казахстанскими партнёрами, подчеркивая, что локации региона открывают новые творческие возможности и он планирует дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что франшиза «Доспехи бога» стартовала в 1986 году и на данный момент включает 3 вышедших фильма. Это одна из самых узнаваемых приключенческих экшен-серий в карьере Джеки Чана, сочетающая элементы боевика, комедии и классического «индиана-джонсовского» приключения.